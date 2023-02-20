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РИА Новости: Россия победит в войне боеприпасов, но расслабляться нельзя

1:20
Мир

Запад обеспокоен тем, что "истощение боеприпасов" ВС РФ никак не наступает. Долгое время идёт обсуждение того, когда у России закончатся ракеты, снаряды, патроны. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

РИА Новости: Россия победит в войне боеприпасов, но расслабляться нельзя

Он отмечает, что панические настроения на Западе являются частью информационной кампании, цель которой — примирение общественного мнения с необходимостью потуже затянуть пояса. Москве также не следует впадать в крайность, рассчитывая что союзники Киева завтра окажутся без вооружений.

Недавно американские СМИ сообщали об увеличении Вашингтоном выпуска боеприпасов на военном заводе в Пенсильвании. Учреждение перевели на круглосуточный график работы. Пентагон планирует увеличить производство артиллерийских снарядов на этом заводе почти на 500% — с 15 000 до 70 000 штук в месяц.

России не следует повторять ошибку "экспертов", которые предсказывают истощение вооружений РФ. Запад объявил войну нашей стране, и она переносится на производственные цеха заводов ВПК. РФ выиграет это противостояние, однако расслабляться нельзя, заключил Корнилов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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