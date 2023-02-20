Поляки сорвали выступление писательницы Оксаны Забужко, которая пыталась прославить представителей Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом пишет Kresy.
По информации издания, Забужко на встрече с жителями Польши в Варшаве поставила под сомнение Волынскую резню. В статье сказано, что украинская писательница во время мероприятия восхваляла националистов, выступающих против "пропаганды исторической лжи".
Как подчёркивает Kresy, польские активисты развернули баннеры с надписями о несоблюдении моральных норм, а также призвали боевиков из УПА* и поощряющих их действия людей вернуться домой.
Отмечается, что это не первый громкий скандал с участием Забужко. Ранее её выступления были сорваны на территории Вроцлава и Кракова.
Волынская резня произошла в 1943 году, когда националисты напали на 150 польских деревень, уничтожив 100-130 тысяч граждан.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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