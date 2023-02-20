FT: Запад не смог убедить "глобальный Юг" ужесточить подход к РФ на фоне украинского конфликта

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Западные страны во время Мюнхенской конференции по безопасности не смогли убедить "глобальный Юг" в том, что Россия представляет угрозу для всего мира. Об этом пишет Financial Times.

В статье сказано, что представители стран Азии, Африки и Латинской Америки выступают против ухудшения отношений с РФ на фоне украинского конфликта.

Как сообщает газета, Запад использовал конференцию в Мюнхене для оказания давления на "глобальный Юг". Подчёркивается, что западные лидеры пытались выставить Москву в качестве агрессора, который заслуживает сурового подхода.

"Мало что свидетельствует о том, что данный посыл был услышан", — отмечается в публикации.

По информации FT, "глобальный Юг" гораздо больше обеспокоен ростом инфляции, экономическим, энергетическим и продовольственным кризисами, чем событиями на Украине.