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Экс-разведчика США Риттера рассмешила просьба Зеленского к Западу об истребителях

0:49
Мир

Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешила просьба Владимира Зеленского к Западу об истребителях.

Экс-разведчика США Риттера рассмешила просьба Зеленского к Западу об истребителях

Риттер объяснил, что потребуется несколько лет, чтобы научиться летать на современных истребителях, которые просит Зеленский. Более того, у Украины не профессиональных пилотов, которые могли бы летать на западных самолётах.

"Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою", — заявил военный.

Экс-разведчик отметил, что даже самое быстрое обучение в США займёт около шести-восьми месяцев.

"Как говорил Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно", — заметил Риттер.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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