Депутату Рады силой вручили повестку на площади

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Одному из народных депутатов, члену комитета по национальной безопасности, на площади вручили повестку.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Фёдор Вениславский заявил, что данный случай свидетельствует о "не совсем квалифицированной процедуре".

На видео депутат кричит на представителей военкомата. Судя по его словам, он сопротивлялся задержанию. Чтобы утихомирить депутата, ему в глаза брызнули перцовым газом.

Вениславский утверждает, что на следующей неделе будут рассматриваться случаи, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице. На комитете планируют заслушать руководителей на уровне ВСУ, отвечающих за мобилизационные мероприятия.