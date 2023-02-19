Президент Польши Анджей Дуда мечтает о свободных границах с Украиной и Белоруссией. Об этом он заявил во время украинского телемарафона.
Дуда заявил, что Польша находится в шенгенской зоне, поэтому они без проблем могут путешествовать по Европе. Польский президент хочет, чтобы Украина и Белоруссия также стали частью шенгенской территории.
"Мы все находимся в шенгенской зоне… Нет никаких проблем с пересечением границы. Мы хотим, чтобы также было с Украиной, надеемся, в будущем и с Белоруссией", — заявил Дуда.
Глава Польши также подчеркнул, что не желает портить отношения ни с кем. Дуда заявил, что Варшава хочет жить "в мире и спокойствии".
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