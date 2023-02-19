Администрация Белого дома в преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу потребовала от Украины активизации действий на поле боя. Об этом пишет газета Politico.
Американские аналитики опасаются, что российские военные нанесут украинской армии поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, отмечают авторы статьи.
"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар", — добавило издание.
Ранее американский генерал Кристофер Каволи в частном порядке заявил, что победить Россию на Украине могут самолёты F-16 и ракеты большей дальности.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.