Украина неоднократно говорила о своих планах захватить Крым, поскольку полуостров имеет огромную военную и стратегическую ценность. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
По его мнению, украинской армии следует сделать акцент именно на Крыме и более экономно использовать свои силы на востоке страны.
"Крым — это ключ, он имеет решающее значение", — указал Ходжес в интервью WarZone.
Он подчеркнул, что Украина никогда не восстановит свою экономику без полуострова, поскольку Крым превращает Азовское море во внутреннее море России и позволяет контролировать территориальные воды с потенциальными запасами газа.
"Мариуполь и Бердянск не смогут снова функционировать как морские порты, даже после их перехода под контроль ВСУ. Поэтому Украина должна забрать Крым. Сделайте это первым в этом году. Донбасс придёт позже", — убеждён Ходжес.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.