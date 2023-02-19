WSJ: около десяти тысяч украинских беженцев в США могут стать нелегальными мигрантами с апреля 2023 года

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Порядка десяти тысяч украинцев, которые выехали в США, могут в ближайшее время потерять работу, лишиться водительских прав и других документов, став нелегалами.

"Тысячи украинских иммигрантов, проживающих в США, подвергаются неминуемому риску потерять свой легальный статус, потому что они въехали в страну за короткий период, в течение которого у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", — пишет Wall Street Journal.

Те украинские граждане, которые приехали в штаты до 11 апреля 2022 года, попали под программу TPS (предоставление временной зашиты), а с 21 апреля ввели новую — Uniting for Ukraine ("Объединяясь для Украины"). По второй программе проживать на территории США можно два года с момента въезда.

Те мигранты, которые прибыли в промежуток времени, выпадающий между двумя программами, имели право проживать на территории Америки в течение года. Власти не сообщают о продлении статуса для них, поэтому они уже в апреле 2023 года могут стать нелегалами, сообщает источник.

"В прошлом году, в первые месяцы после начала спецоперации, десятки тысяч украинцев с семьёй или друзьями в США вылетели в Мексику, надеясь, что им может быть разрешено въехать в США оттуда", — передаёт WSJ.

Как говорит одна из украинок, приехавшая в Сан-Диего 13 апреля прошлого года, теперь ей придётся начинать жизнь с нуля.