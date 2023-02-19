Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: освобождённая ВС РФ Парасковиевка завалена трупами и сожжённой техникой ВСУ
Варвара Шмыкова спела песню "Вернисаж" для русских туристов в Дубае
Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине
TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине
РИА Новости: депутат Госдумы призвал США готовиться к победе русского народа на Украине
На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем
ВСУ испытывают новобранцев под Угледаром, отправляя их вслепую на российские позиции
На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
Артиллеристы ВС России уничтожили РЛС производства США в Херсонской области

Журналист Sunday Times побывал в бункере Зеленского и поразился "тотальному" мраку

1:01
Мир

Журналист британского издания The Sunday Times побывал в подземном бункере президента Украины Владимира Зеленского и поразился увиденному.

Журналист Sunday Times побывал в бункере Зеленского и поразился "тотальному" мраку

По словам политического редактора газеты, внутри убежища Зеленского царит тотальный мрак. В помещении нет ни телефонов, ни света, ни сна. Путь корреспонденту освещали фонариком охранники.

"Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция", — пишет автор публикации.

Кроме того, его впечатлили и беспрецедентные опции секретности, которыми окружён президентский бункер. Всех, кого туда приглашают, заставляют подписать соглашение о неразглашении, включающее запрет делиться какими-либо подробностями о дизайне, местоположении или удобствах бункера. Не разрешается также говорить о еде, которую им давали, пишет автор Sunday Times.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Политолог раскрыл план "удара возмездия" России в случае атаки ВСУ на Крым

"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.

МК: Михайлов проинформировал, что ударом возмездия ВС РФ при атаке ВСУ на Крым могут стать ядерные испытания
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Бербок предложила Путину поменять политику на 360 градусов
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
"Пусть терпят меня": Лия Ахеджакова продолжит работать в "Современнике" даже без ролей
В ЛНР ликвидирована украинская женщина-снайпер
Иранские фанаты вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
Иранские фанаты вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
Последние материалы
Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине
Почему боевые офицеры Донбасса оказались не нужны Министерству обороны РФ
TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине
РИА Новости: депутат Госдумы призвал США готовиться к победе русского народа на Украине
На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем
ВСУ испытывают новобранцев под Угледаром, отправляя их вслепую на российские позиции
Создатели "Лучей смерти" заложили основу абсолютного оружия
На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
Артиллеристы ВС России уничтожили РЛС производства США в Херсонской области
В Воздушном командовании ВСУ заявили о недовольстве сменой тактики российских ракетных ударов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X