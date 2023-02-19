Журналист Sunday Times побывал в бункере Зеленского и поразился "тотальному" мраку

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Журналист британского издания The Sunday Times побывал в подземном бункере президента Украины Владимира Зеленского и поразился увиденному.

По словам политического редактора газеты, внутри убежища Зеленского царит тотальный мрак. В помещении нет ни телефонов, ни света, ни сна. Путь корреспонденту освещали фонариком охранники.

"Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция", — пишет автор публикации.

Кроме того, его впечатлили и беспрецедентные опции секретности, которыми окружён президентский бункер. Всех, кого туда приглашают, заставляют подписать соглашение о неразглашении, включающее запрет делиться какими-либо подробностями о дизайне, местоположении или удобствах бункера. Не разрешается также говорить о еде, которую им давали, пишет автор Sunday Times.