TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

К активным действиям на Украине современную Россию подтолкнули США, стремясь сохранить обретённое после развала СССР доминирование на мировой арене. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

Автор статьи считает, что США ведут опосредованную войну за сохранение и усиление доминирования. Суть этой политики — подчеркивать американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и "искоренять соперников, где бы они ни находились или могли появиться", пояснил публицист.

По его мнению, не предоставляющая России достойного паритетного статуса позиция Америки только ещё больше разозлила Владимира Путина, он сделал вывод, что работать ответственно США с РФ не намерены.

На этом фоне ключевым стал украинский вопрос, а спецоперация — это способ показать и доказать Западу, что его политика не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы, заключил Баш.