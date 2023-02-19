На Украине новый бизнес: подлежащим мобилизации мужчинам предлагают переломать кости

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На Украине уже не осталось мужчин, желающих попасть на передовую, потому работникам военкоматов приходится насильно раздавать повестки и отлавливать призывников.

В качестве ответной меры некоторые граждане Незалежной решили организовать своевременный бизнес: они предлагают украинцам привести их здоровье в негодность и таким образом избежать мобилизации.

"Приведу вас в негодность за вознаграждение, чтобы никакой военкомат не трогал. Ломаю руки, ноги, нос, челюсть. Есть услуга выезда на дом", — гласит объявление на одном из городских сайтов Одессы.

Другой "бизнесмен" предлагает приобрести поддельный гипс и уверяет, что мужчина в таком "аксессуаре" становится неинтересен для "людей в военной форме".

Ранее жители польского Вроцлава пожаловались на поведение молодых украинских беженцев, которые маршируют по городу и скандируют нацистские лозунги.