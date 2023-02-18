Россия старалась сохранить нормальные отношения с Австрией, однако из-за наглости Вены Владимир Путин сделал ответный ход. Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.
Они отмечают, что после начала спецоперации отношения двух государств были дружественными. Их не испортили и антироссийские санкции, которые вводила Австрия с другими странами Евросоюза. Недавно власти Вены объявили о высылке четырёх российских дипломатов. Русских обвинили в шпионаже.
"На этот раз Путин не выдержал наглости Австрии и сделал ответный ход! Вена получила плохие новости: Москва выдворила четырёх австрийских дипломатов, объявив их персонами нон-грата", — говорится в статье издания.
Эксперты полагают, что отношения России и Австрии ухудшатся. Этому может способствовать западный истеблишмент.
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