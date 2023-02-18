CNN-News18: Байден намерен через несколько дней послать сигнал президенту РФ Путину

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Джо Байден намерен выступить в Варшаве с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом проинформировал индийский англоязычный телевизионный канал CNN-News18.

Американский президент в период с 20 по 22 февраля собирается провести двустороннюю встречу с польским президентом Анджеем Дудой. После этого он увидится с лидерами "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Индийские журналисты спрогнозировали, что именно скажет Байден в ходе мероприятия.

"Байден в своей речи поблагодарит НАТО и воздаст должное украинским силам за их "храбрость” в предотвращении так называемого "вторжения России", — прогнозирует новостной канал.

Эксперты полагают, что Байден собирается рассказать о том, как Соединённые Штаты "сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, когда тот защищают свою свободу и демократию".

Журналисты CNN-News18 считают, что американский лидер будет "посылать сообщения” Путину, сигнализируя Москве, что Вашингтон не намерен останавливать поддержку Киева.