Солдаты украинской армии покидают свои позиции на передовой в массовом порядке. Однако представители Службы безопасности Украины (СБУ) не прощают дезертиров и подвергают их жестоким пыткам и казням. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что чаще всего позиции оставляют молодые солдаты без военного опыта. Силовики вылавливают их и насильно отправляют на фронт.
"Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням", — рассказал военный в эфире своего YouTube-канала.
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