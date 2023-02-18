Полковник Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции боевиках ВСУ

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Солдаты украинской армии покидают свои позиции на передовой в массовом порядке. Однако представители Службы безопасности Украины (СБУ) не прощают дезертиров и подвергают их жестоким пыткам и казням. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что чаще всего позиции оставляют молодые солдаты без военного опыта. Силовики вылавливают их и насильно отправляют на фронт.

"Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням", — рассказал военный в эфире своего YouTube-канала.