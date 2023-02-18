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Кулеба заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании намерений России

1:00
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в украино-российском конфликте.

Кулеба заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании намерений России

Дипломат заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании "агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.

При этом он добавил, что никакие договорённости не могут иметь в основе территориальные уступки со стороны Украины.

"Мы хотим, чтобы Китай сыграл свою роль. Роль, которая подтвердит основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины — территориальная целостность. Никакие компромиссы невозможны в отношении территориальной целостности Украины или любой другой страны мира", — заявил Кулеба.

Напомним, Китай в последние два дня активно призывает к переговорам Киева и Москвы. И готовит свои предложения по поводу мирного урегулирования.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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