Президент Украины Владимир Зеленский потребовал поставить в Киев фосфорные бомбы и кассетные боеприпасы. Однако в Германии не оценили очередное пожелание лидера Незалежной.
Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что Украина хочет всего, но не стоит выполнять все её прихоти.
"Это требование я считаю ошибкой. Только потому, что они чего-то просят, не означает, что это нужно реализовать", — цитирует слова политика Ntv.
Хофрайтер считает, что "неразумные" высказывания Зеленского возникают из-за отчаяния, потому что Запад обещает поставить вооружение, но не выполняет это в достаточной степени.
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