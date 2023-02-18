Делегацию Израиля выгнали с заседания стран Африканского союза

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Делегацию Израиля выпроводили из зала, где проходила встреча стран Африканского союза. Форум в субботу начал работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Инцидент произошёл утром во время церемонии открытия встречи. Охранники подошли к членам делегации Израиля и попросили их покинуть место проведения встречи, цитирует ТАСС издание Jerusalem Post.

В Израиле полагают, что делегацию удалили по требованию ЮАР и Алжира. И расценивают произошедшее как серьёзный дипломатический инцидент.

По словам официального представителя МИД Израиля Лиора Хаира, "прискорбно видеть, что Африканский союз взят в заложники небольшим числом экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном".

Он также добавил, что власти Израиля призывают африканские страны выступить против этих действий, поскольку они вредят и Африканскому союзу, и всему континенту.

Израиль до 2002 года имел статус наблюдателя в Организации африканского единства. В том же году он этого статуса лишился, в чём большую роль сыграл тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи.

В 2002 году Организация африканского единства была преобразована в Африканский союз, в котором на данный момент 55 государств. Статус наблюдателя Израиль восстановил в 2021 году.

Дипломатические отношения Израиль поддерживает с большинством стран континента, но не со всеми — с 46-ю. Посол ЮАР в Израиле был отозван в 2018 году на неопределённый срок после протестов на границе в Секторе Газа. Между Алжиром и Израилем не дипломатических отношений.