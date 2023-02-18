Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд
Сальдо: Херсон скоро вернётся под контроль России
РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций
Подполковник запаса Иванников: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять
Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины
Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ комплексное огневое поражение в ЛНР
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Ищенко: Байден и Путин уговаривают Дуду и Лукашенко на полную ликвидацию Украины

Делегацию Израиля выгнали с заседания стран Африканского союза

1:55
Мир

Делегацию Израиля выпроводили из зала, где проходила встреча стран Африканского союза. Форум в субботу начал работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Делегацию Израиля выгнали с заседания стран Африканского союза

Инцидент произошёл утром во время церемонии открытия встречи. Охранники подошли к членам делегации Израиля и попросили их покинуть место проведения встречи, цитирует ТАСС издание Jerusalem Post.

В Израиле полагают, что делегацию удалили по требованию ЮАР и Алжира. И расценивают произошедшее как серьёзный дипломатический инцидент.

По словам официального представителя МИД Израиля Лиора Хаира, "прискорбно видеть, что Африканский союз взят в заложники небольшим числом экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном".

Он также добавил, что власти Израиля призывают африканские страны выступить против этих действий, поскольку они вредят и Африканскому союзу, и всему континенту.

Израиль до 2002 года имел статус наблюдателя в Организации африканского единства. В том же году он этого статуса лишился, в чём большую роль сыграл тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи.

В 2002 году Организация африканского единства была преобразована в Африканский союз, в котором на данный момент 55 государств. Статус наблюдателя Израиль восстановил в 2021 году.

Дипломатические отношения Израиль поддерживает с большинством стран континента, но не со всеми — с 46-ю. Посол ЮАР в Израиле был отозван в 2018 году на неопределённый срок после протестов на границе в Секторе Газа. Между Алжиром и Израилем не дипломатических отношений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
Последние материалы
РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций
Одиночное путешествие: удовольствия и риски
Подполковник запаса Иванников: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять
Полковник Матвийчук: в качестве химоружия ВСУ могли использовать под Угледаром иприт
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины
Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ комплексное огневое поражение в ЛНР
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Ищенко: Байден и Путин уговаривают Дуду и Лукашенко на полную ликвидацию Украины
Медведев перевёл на понятный русский язык выпад генсека НАТО Столтенберга в адрес России
Полковник ВС Австрии Рейснер: после отхода из Бахмута ВСУ не удержат вторую линию обороны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X