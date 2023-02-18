Делегацию Израиля выпроводили из зала, где проходила встреча стран Африканского союза. Форум в субботу начал работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Инцидент произошёл утром во время церемонии открытия встречи. Охранники подошли к членам делегации Израиля и попросили их покинуть место проведения встречи, цитирует ТАСС издание Jerusalem Post.
В Израиле полагают, что делегацию удалили по требованию ЮАР и Алжира. И расценивают произошедшее как серьёзный дипломатический инцидент.
По словам официального представителя МИД Израиля Лиора Хаира, "прискорбно видеть, что Африканский союз взят в заложники небольшим числом экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном".
Он также добавил, что власти Израиля призывают африканские страны выступить против этих действий, поскольку они вредят и Африканскому союзу, и всему континенту.
Израиль до 2002 года имел статус наблюдателя в Организации африканского единства. В том же году он этого статуса лишился, в чём большую роль сыграл тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи.
В 2002 году Организация африканского единства была преобразована в Африканский союз, в котором на данный момент 55 государств. Статус наблюдателя Израиль восстановил в 2021 году.
Дипломатические отношения Израиль поддерживает с большинством стран континента, но не со всеми — с 46-ю. Посол ЮАР в Израиле был отозван в 2018 году на неопределённый срок после протестов на границе в Секторе Газа. Между Алжиром и Израилем не дипломатических отношений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.