Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусскими лидером Александром Лукашенко будет настаивать на полной ликвидации Украины. Глава Белого дома Джо Байден займётся тем же во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в материале для издания "Украина.ру".
Так называемую независимость киевского режима кто-то должен оплачивать, поскольку Незалежная не способна существовать самостоятельно. США уже не могут себе позволить поддерживать Украину на плаву, поэтому готовы смириться с ликвидацией, объяснил эксперт.
"Американцы заинтересованы в том, чтобы поляки заменили украинцев на фронте, в качестве антироссийского пушечного мяса, и готовы за это санкционировать захват Польшей такого куска Украины, какой последняя сможет проглотить. Но осваивать и защищать проглоченное Варшаве предстоит за свой счёт", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, ввод польской армии на территорию Западной Украины становится неизбежным. Варшава может остановиться только в том случае, если осознает свою слабость. Перевооружение польской армии ещё далеко от окончания, а поддержка НАТО не гарантирована, сделал вывод политолог.
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