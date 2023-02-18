Возможная эскалация украинского конфликта для НАТО несопоставима с опасностью, которая настигнет мир в случае победы России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Многие задаются вопросом, не несёт ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше", — цитирует его слова ТАСС.
Также Столтенберг сформулировал три урока конфликта на Украине для НАТО. Во-первых, военно-политическому блоку необходимо накачивать Киев вооружением, поскольку победа Москвы будет "чрезвычайно опасна".
Во-вторых, НАТО следует модернизировать собственные армии для готовности вступить в прямое противостояние с Россией.
В-третьих, западному обществу стоит лучше защитить объекты инфраструктуры, а также уделить особое внимание информационной сфере, которая является "противодействием дезинформации", указал Столтенберг.
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