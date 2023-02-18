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Forbes: Дэвид Экс заявил, что у войск ВС РФ через два года закончатся танки

2:09
Мир

Некоторые западные политики полагают, что через два-три года у России закончатся танки. Американский журналист Дэвид Экс на страницах журнала Forbes рассуждает о действиях РФ после этого.

Forbes: Дэвид Экс заявил, что у войск ВС РФ через два года закончатся танки

По его данным, за год конфликта ВС РФ задействовали около 2500 танков Т-90, Т-80 и Т-72, из которых потеряли не менее 1600 машин.

Для возмещения потерь ВПК увеличил выпуск тяжёлой техники. По словам Экса, в настоящее время производится 250 новых танков в год.

Согласно данным открытых источников, у России около 10 000 боевых машин Т-72, Т-80 и Т-90 в военном резерве. Автор статьи, ссылаясь на неназванного аналитика, пишет, что из этого количества реально восстановить можно не более трети. Он делает вывод, что ВС РФ вступили в противостояние с 2500 танками и потеряли 1600 в первый год. За этот же промежуток времени Россия могла построить или отремонтировать около 850 машин.

Для компенсации Экс предлагает снизить стандарты модернизации устаревших бронемашин и ускорить их выпуск. Второй вариант — расширение производственной базы по выпуску танков. Третий сценарий предполагает, что Россия начнёт ипортировать боевые машины с учётом того, что Северная Корея и Иран производят сильно модифицированные версии Т-72. Четвёртый вариант предусматривает поставки на фронт столько танков, сколько возможно. Для реализации последнего потребуется внесение изменений в военную доктрину десятилетней давности, чтобы у армии не возникли проблемы с ведением боевых действий.

"И именно поэтому не исключено, что в ближайшем будущем Москва может сделать то, что сделал Киев, — попросить у своих иностранных союзников их танки”, — заключил автор публикации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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