РИА Новости: западная цивилизация умирает из-за нахождения в кризисе

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Запад готовится к новому этапу эскалации конфликта с РФ и угрожает ей санкциями, при этом сам находится в кризисе.

"К постели умирающей тем, кто принимает решения, подходить некогда: они скребут по всем сусекам, чтобы подготовить Киев к новому этапу схватки", — пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Она отмечает, что равноправие, солидарность, инклюзия, свобода России находятся под угрозой. Караева приводит в пример Францию, где разрешили однополые браки. Это привело к исчезновению слов "мать" и "отец" даже из медицинских документов. Европе всё равно на разрушение общества, понятие семьи в традиционных значении и роли.

Россия ведёт спецоперацию не только ради славы и победы. Бойцы сражаются за то, чтобы оставались понятия "мама" и "папа" и не нарушались традиционные ценности.

"Сражения, в которых льётся кровь, идут ради жизни. И спустя почти год после начала спецоперации об этом стоит напомнить", — заключила Караева.