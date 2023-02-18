Это было самоубийственно - думать, что Украина может выиграть эту войну — Сеймур Херш

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Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш сделал прогноз относительно исхода СВО. По его мнению, Россия одержит победу в конфликте. Херш считает, что "было самоубийственным думать", что Киев может одержать победу. И главной причиной несостоятельности режима журналист назвал коррупцию в украинской правящей элите.

"Это было очень-очень плохое решение. Нам нужно было продавливать мир", — сказал Херш.

Также Херш обвинил Вашингтон в том, что он не смог договориться с Москвой по вопросам глобальной безопасности.

"Глупо было не заверить российское правительство сразу же, что мы не заинтересованы в принятии Украины в НАТО", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что волна цунами на юге США может стать ответом РФ на подрыв "Северных потоков".