Al Mayadeen: спецоперацией Путин нанес упреждающий удар по США и не дал развалить Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент России Владимир Путин первым нанёс удар в схватке с США, когда объявил о начале спецоперации на Украине, заявил арабский эксперт Ахмед Муса Хомани.

Российский лидер лично видел как распадались восточноевропейские и постсоветские державы, а потому смог разгадать план Вашингтона по развалу своей страны с помощью украинской армии, отметил обозреватель.

"Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — написал Хомани в издании Al Mayadeen.

Белый дом был давно недоволен мощным экономическим потенциалом России и её положением на международной арене, уверен аналитик, но своим решением Путин смог переиграть США и не позволил развалить страну.