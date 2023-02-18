Президент России Владимир Путин первым нанёс удар в схватке с США, когда объявил о начале спецоперации на Украине, заявил арабский эксперт Ахмед Муса Хомани.
Российский лидер лично видел как распадались восточноевропейские и постсоветские державы, а потому смог разгадать план Вашингтона по развалу своей страны с помощью украинской армии, отметил обозреватель.
"Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — написал Хомани в издании Al Mayadeen.
Белый дом был давно недоволен мощным экономическим потенциалом России и её положением на международной арене, уверен аналитик, но своим решением Путин смог переиграть США и не позволил развалить страну.
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