Financial Times: Шольц разочаровался в союзниках из-за поставок танков Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц был очень разочарован позицией партнёров Германии по поставкам Украине танков. Об этом пишет издание Financial Times.

Глава Германии очень недоволен тем, что союзники в течение нескольких месяцев уговаривали его начать поставки тяжёлой техники Украине, а теперь сами не торопятся это делать, отмечается в статье.

На Мюнхенской конференции по безопасности Шольца спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжёлого вооружения, хотя сам долгое время подвергался критике за нерешительность в этом вопросе.

Это вызвало раздражение у главы ФРГ, который заявил, что этот вопрос хотел бы задать партнёрам, пишет FT.

В своём выступлении Шольц призвал всех, кто имеет такую возможность, начать реальные поставки танков Украине.