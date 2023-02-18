Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ковалёв: командование ВСУ получает зарплаты за мёртвых и пленных бойцов
Al Mayadeen: спецоперацией Путин нанес упреждающий удар по США и не дал развалить Россию
Рогов: ВСУ начали грабить население Запорожской области перед отступлением из региона
Болельщики иранской команды вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
На Украине не выпускают за границу 17-летних юношей — ВСУ подсчитывают, сколько им осталось до совершеннолетия
Конгрессмен США заявил о консенсусе, по которому Украина не станет пытаться занять Крым
Журналист Newsmax Джонсон: Белый дом замалчивает "ядерный удар" по американскому Огайо
Российские бойцы гранатой с беспилотника подорвали боекомплект в окопе врага
Политик Филиппо: Макрон приведёт Францию к войне с Россией, если его не остановить

Financial Times: Шольц разочаровался в союзниках из-за поставок танков Украине

0:53
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был очень разочарован позицией партнёров Германии по поставкам Украине танков. Об этом пишет издание Financial Times.

Financial Times: Шольц разочаровался в союзниках из-за поставок танков Украине

Глава Германии очень недоволен тем, что союзники в течение нескольких месяцев уговаривали его начать поставки тяжёлой техники Украине, а теперь сами не торопятся это делать, отмечается в статье.

На Мюнхенской конференции по безопасности Шольца спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжёлого вооружения, хотя сам долгое время подвергался критике за нерешительность в этом вопросе.

Это вызвало раздражение у главы ФРГ, который заявил, что этот вопрос хотел бы задать партнёрам, пишет FT.

В своём выступлении Шольц призвал всех, кто имеет такую возможность, начать реальные поставки танков Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
США ждут ужасные последствия из-за "Северных потоков"
Военкор Коц раскрыл, что намечается в зоне спецоперации
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Последние материалы
Рогов: ВСУ начали грабить население Запорожской области перед отступлением из региона
Болельщики иранской команды вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы
На Украине не выпускают за границу 17-летних юношей — ВСУ подсчитывают, сколько им осталось до совершеннолетия
Как выглядел реальный Иисус Христос
Канун поста: Страшный суд — Суд милости?
Конгрессмен США заявил о консенсусе, по которому Украина не станет пытаться занять Крым
Журналист Newsmax Джонсон: Белый дом замалчивает "ядерный удар" по американскому Огайо
Российские бойцы гранатой с беспилотника подорвали боекомплект в окопе врага
Политик Филиппо: Макрон приведёт Францию к войне с Россией, если его не остановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников