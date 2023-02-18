Боевики украинской армии беззастенчиво грабят местное население в контролируемой Киевом части Запорожской области, заявил Владимир Рогов.
Представитель российской администрации региона уверен, что это свидетельствует о скоро отступлении националистов.
"Украинские оккупанты, выдавая себя за "захистникив" (защитников. — Прим. ред.), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придётся поспешно бежать, спасая свои жизни", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.
Рогов пояснил, что жители Запорожья уже давно поняли необходимость прятаться при встрече с солдатами ВСУ.
Ранее российские военкоры показали, как бойцам ВС РФ удалось подорвать боекомплект в окопе врага с помощью квадрокоптера.
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