Рогов: ВСУ начали грабить население Запорожской области перед отступлением из региона

Боевики украинской армии беззастенчиво грабят местное население в контролируемой Киевом части Запорожской области, заявил Владимир Рогов.

Представитель российской администрации региона уверен, что это свидетельствует о скоро отступлении националистов.

"Украинские оккупанты, выдавая себя за "захистникив" (защитников. — Прим. ред.), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придётся поспешно бежать, спасая свои жизни", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.

Рогов пояснил, что жители Запорожья уже давно поняли необходимость прятаться при встрече с солдатами ВСУ.

Ранее российские военкоры показали, как бойцам ВС РФ удалось подорвать боекомплект в окопе врага с помощью квадрокоптера.