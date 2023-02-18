Елисейский дворец продолжает втягивать Францию в войну, заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Макрон сегодня вечером сказал об Украине: "мы готовы к затяжному конфликту!" А он спрашивал мнение у французов?" — задался вопросом политик на своей странице в соцсети.
Он уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон находится под полным контролем "американских ястребов", и если французы его не остановят, проводимый им курс закончится прямым вооруженным противостоянием с Российской Федерацией.
Ранее военный эксперт заверил, что решение о начале специальный военной операции на Украине было принято Кремлём своевременно, иначе сейчас боевые действия шли бы на территории России.
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На Украине ожидают увидеть другую картину на фронте летом.