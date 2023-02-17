Французы высмеяли слова Макрона о невозможности победы России на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не сможет одержать победу в ходе украинского конфликта. Однако на данный момент время для мирных переговоров ещё не пришло, отметил он. Пользователи Сети прокомментировали слова французского лидера и подчеркнули, что теперь у армии страны остались только водяные пистолеты.

"Путин, должно быть, уже боится", — написал комментатор.

Другой пользователь Twitter* признался, что пожаловался на аккаунт Макрона из-за разжигания ненависти. Французы убеждены, что подобными заявлениями президент провоцирует начало мировой войны.

"Если мы начнём войну с Россией, то вам придётся идти на фронт в одиночку. Этого хочет Украина, а вы все идёте на поводу у её диктатора", — указал читатель.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.