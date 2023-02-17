Украинское командование испытывает большие трудности с мобилизацией граждан. Об этом сообщила глава пресс-службы Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк, которую цитирует "Московский Комсомолец".
По словам Гуменюк, сейчас ВСУ испытывают "абсолютную потребность" в новых бойцах. Больше всего живой силы не хватает украинским подразделениям, дислоцирующимся на востоке страны. Так, многие ВСУшники уже слишком долго находятся в зоне спецоперации, все сроки давно вышли, их необходимо заменить на мобилизованных, а их нет.
Спикер ВСУ обратила внимание на "упавший энтузиазм" украинцев. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет категорически отказываются являться в центры комплектования, скрывают данные о себе, а также прячутся от призыва, не появляясь по месту регистрации.
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