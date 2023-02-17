На Мюнхенской конференции назвали главный "грех" Путина

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул российскую сторону в том, что Запад вынужден тратить финансы на поддержку Украины вместо того, чтобы направить их на борьбу с последствиями изменения климата.

"Главный грех, который совершил (президент России) Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации… что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" — помогая всем партнёрам бороться с эффектами глобального потепления", — заявил он в своей вступительной речи на открытии конференции в пятницу.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не будут участвовать представители России.

Накануне в британском издании Financial Times была опубликована статья, в котором отмечалось, что отказ от приглашения на конференцию государств, чья позиция отличается от западной, может привести к потере форумом значимости как глобальной переговорной площадки.

"Я всегда считал конференцию важной платформой для неформального общения со странами-оппонентами, с которыми официальные контакты почти не поддерживались или же вообще отсутствовали", — заявил изданию экс-председатель мюнхенского форума Вольфганг Ишингер. Он выразил сожаление, что организаторы сократили список приглашенных.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля. Ранее было объявлено, что в этом году в форуме примут участие несколько сотен политиков со всего мира, в том числе президенты, главы правительств или министры.

Среди них — вице-президент США Камала Харрис, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая, член Политбюро Ван И.