США недвусмысленно дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не собираются поддерживать конфликт с РФ бесконечно. Об этом сообщила аналитик Виктория Маршалл.
"Вечное финансирование прокси-войны за рубежом просто не является приоритетом для среднестатистического американца, будь то демократ или республиканец, и, вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена, как сообщается, тихо предупредили Украину, что у американцев мало терпения для бесконечных войн", — написала Маршалл в материале для издания Federalist.
Обозреватель подчеркнула, что американцы, уставшие от затянувшегося украинского конфликта, требуют, чтобы Белый дом начал решать, наконец, внутренние проблемы США, обратив особое внимание, в частности, на проблему с мигрантами у Южной границы.
Автор написала, что, согласно опросам, половина американцев хочет, чтобы президент США заставил Киев начать мирные переговоры с Россией. Всё большее количество граждан поминает, что продолжающиеся поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, никак не помогая его разрешению.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.