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Federalist: терпение американцев из-за бесконечного украинского конфликта заканчивается

1:15
Мир

США недвусмысленно дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не собираются поддерживать конфликт с РФ бесконечно. Об этом сообщила аналитик Виктория Маршалл.

Federalist: терпение американцев из-за бесконечного украинского конфликта заканчивается

"Вечное финансирование прокси-войны за рубежом просто не является приоритетом для среднестатистического американца, будь то демократ или республиканец, и, вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена, как сообщается, тихо предупредили Украину, что у американцев мало терпения для бесконечных войн", — написала Маршалл в материале для издания Federalist.

Обозреватель подчеркнула, что американцы, уставшие от затянувшегося украинского конфликта, требуют, чтобы Белый дом начал решать, наконец, внутренние проблемы США, обратив особое внимание, в частности, на проблему с мигрантами у Южной границы.

Автор написала, что, согласно опросам, половина американцев хочет, чтобы президент США заставил Киев начать мирные переговоры с Россией. Всё большее количество граждан поминает, что продолжающиеся поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, никак не помогая его разрешению.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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