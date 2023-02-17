Политолог Михайлов о возможном военном ответе США: есть плоскость, на которую переходить не надо

3:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон признаёт поощрение ударов Киева по Крыму, планируя вместе с украинским руководством операции, консультируя и снабжая его оружием.

Михайлов напомнил, что Россия и так сейчас даёт довольно серьёзный ответ коллективному Западу, ведя специальную операцию.

"Отвечать американцам — тут всегда есть две плоскости для ответа. Есть плоскость, на которую переходить не надо, это область, на которой начинается уже термоядерная война с США. А есть неядерные военные возможности у России, но мы не имеем право их применять против государства-члена НАТО по понятным причинам. При этом опять же США используют двойные стандарты, потому что они объясняют, как Нуланд, свое согласие с ударами по Крыму тем обстоятельством, что Крым, по их мнению, не является частью Российской Федерации", — сказал Михайлов.

Эксперт отметил, что боевые действия на четырёх новых территориях РФ — ЛНР, ДНР, Херсонщине и Запорожье — допустимы, здесь сама ситуация де-факто допускает применение оружия с обеих сторон, потому что конкретно на этой земле идет специальная военная операция и там еще остаются подразделения киевского режима.

Однако удары по Крыму — это совсем другая история, предупредил политолог, здесь уже вступают вопросы красной линии.

"Крым для нас — стратегический регион, там сосредоточено большое количество вооружения, там стоит Черноморский флот. Поэтому нам в любом случае его надо оборонять как зеницу ока. И на Западе это тоже понимают. Поэтому они провоцируют именно украинцев украинскими руками, и они пока не дают дальнобойные ракеты, только обещают уже целый год для тех же HIMARS дальнобойные снаряды. Они не спешат поставлять тяжелые вооружения, имеется в виду боевые танки НАТО. Поэтому им остается, скорее, провоцировать украинцев на такие возможные какие-то действия против Крыма", — отметил Михайлов.

Михайлов уверен, что Запад в отношении Крыма эти красные линии не перейдёт, и эти разговоры Нуланд про Крым — это, скорее просто формы политической поддержки боевого духа украинских элит и её вооружённых сил. Американцы прекрасно помнят, что Россия — страна с самым большим ядерным потенциалом и с лучшими в мире наступательными вооружениями стратегическими, то есть обладающими гиперзвуковым оружием, и она же тоже не можем бесконечно молчать и терпеть. Поэтому в данном случае США больше играют, уверен политолог.

Ранее Нуланд призналась, что США поддерживают украинские удары по Крыму, поощряя Киев к атакам на РФ.