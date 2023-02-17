Зеленский опасается вступления Белоруссии в спецоперацию на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Белоруссия будет принимать участие в спецоперации российской армии. Об этом сообщает EADaily.

"Если это произойдёт — мы будем бороться и выживем", — сказал он.

Также лидер Незалежной предупредил, что Минск совершит "огромную историческую ошибку", если предоставит свою территорию в качестве плацдарма для наступления ВС РФ.