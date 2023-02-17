В США призвали Зеленского понять позицию Путина ради мирных переговоров

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять российскую позицию в украинском конфликте, чтобы перейти к мирным переговорам.

"Вы не можете сесть за стол переговоров, когда вы говорите на совершенно разных языках. В какой-то момент Зеленскому придётся научиться говорить по-русски, я не имею в виду буквально, необходимо понять позицию Москвы, только тогда будет достигнуто урегулирование путём переговоров", — сказал Риттер.

Он отметил, что главная проблема в конфликте на Украины заключается в том, что Киев не хочет принимать реальность, в которой украинской армия не сможет победить Вооружённые силы России.

Риттер назвал невыполнимыми планы Зеленского по захвату Донбасса и Крыма. Чем раньше глава киевского режима признает это, тем меньше людей погибнут.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому, который отказывается от переговоров с Россией, не надо будет их вести — он просто подпишет то, что ему скажут.