Леонков: СВО на Украине перерастёт в глобальный конфликт в случае удара ВСУ по Крыму

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются легитимными целями для украинской армии.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, спецоперация на Украине перерастёт в глобальный конфликт, если ВСУ нанесут удары по полуострову. России следует послать чёткий сигнал Западу и предупредить о последствиях, указал он.

"Я бы обозначил, что если эти дальнобойные ракеты полетят по Крыму или ещё дальше, вглубь России, за такие удары будет прямая ответственность США как страны, давшей Киеву такие оружие", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.