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Junge Freiheit: Мигрант-насильник внёс раздор в общество Германии

1:06
Мир

Общий студенческий комитет Свободного университета в Берлине запретил обучающимся в вузе жаловаться полиции на мигранта-насильника.

Junge Freiheit: Мигрант-насильник внёс раздор в общество Германии

Уже несколько недель около здания университета вышеупомянутый мужчина пристаёт к молодым студенткам с просьбами сексуального характера, сообщает Junge Freiheit.

Учащиеся неоднократно жаловались на происходящее в Общий студенческий комитет, однако его представители настаивают на том, что секс-преступник ни в коем случае не должен попасть за свои деяния в полицию.

Причиной тому является миграционное прошлое нарушителя общественного порядка. В комитете уверены, что оно может привести к неоправданному насилию со стороны полицейских.

При этом на уговоры мигрант не реагирует и продолжает преследовать девушек.

Берлинская полиция, узнав о происходящем, опубликовала пост в своём официальном аккаунте в соцсетях и попросила жертв агрессора игнорировать студенческий комитет и немедленно обратиться к местным органам правопорядка.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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