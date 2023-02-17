Депутат бундестага призвал ФРГ перестать поставлять Украине вооружение

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Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи считает, что Германия не должна больше поставлять оружие Киеву.

Парламентарий призвал немецкое правительство не забывать уроки Второй мировой войны.

"Помимо того, что я в любом случае выступаю за запрет экспорта оружия нашей страной, поскольку после Второй мировой войны ФРГ больше не имеет права зарабатывать на войнах, дальнейшие поставки в любом случае должны быть запрещены", — сказал Гизи, слова которого передаёт Berliner Zeitung.

Гизи в числе других 500 тысяч человек поставил свою подпись под "Манифестом за мир", созданным депутатом Сарой Вагенкнехт и журналистом Алисой Шварцер. Также депутат посоветовал использовать все дипломатические средства и даже давление для призывов к миру, в том числе принять участие в публичной демонстрации мира у Бранденбургских ворот в Берлине 25 февраля.