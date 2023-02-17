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Депутат бундестага призвал ФРГ перестать поставлять Украине вооружение

1:00
Мир

Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи считает, что Германия не должна больше поставлять оружие Киеву.

Депутат бундестага призвал ФРГ перестать поставлять Украине вооружение

Парламентарий призвал немецкое правительство не забывать уроки Второй мировой войны.

"Помимо того, что я в любом случае выступаю за запрет экспорта оружия нашей страной, поскольку после Второй мировой войны ФРГ больше не имеет права зарабатывать на войнах, дальнейшие поставки в любом случае должны быть запрещены", — сказал Гизи, слова которого передаёт Berliner Zeitung.

Гизи в числе других 500 тысяч человек поставил свою подпись под "Манифестом за мир", созданным депутатом Сарой Вагенкнехт и журналистом Алисой Шварцер. Также депутат посоветовал использовать все дипломатические средства и даже давление для призывов к миру, в том числе принять участие в публичной демонстрации мира у Бранденбургских ворот в Берлине 25 февраля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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