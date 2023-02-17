Генерал норвежской армии: прогнозы насчёт победы Украины нереалистичны

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению командующего Вооруженными силами Норвегии, генерала армии Эйрика Кристофферсена, в продолжении военного конфликта на Украине нет смысла.

Генерал уверен, что военным путём украинский конфликт решить невозможно, потому что боевые действия в нынешнем формате могут продолжаться бесконечно долго.

"Я считаю, что военного решения этого конфликта нет. В таком случае потребуется очень много времени, чтобы одна из сторон окончательно победила другую", — заявил Кристофферсен в беседе с изданием VG.no.

Если же военные действия на Украине затянутся, последствия будут в этом случае ужасны для всего мира.