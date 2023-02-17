По мнению командующего Вооруженными силами Норвегии, генерала армии Эйрика Кристофферсена, в продолжении военного конфликта на Украине нет смысла.
Генерал уверен, что военным путём украинский конфликт решить невозможно, потому что боевые действия в нынешнем формате могут продолжаться бесконечно долго.
"Я считаю, что военного решения этого конфликта нет. В таком случае потребуется очень много времени, чтобы одна из сторон окончательно победила другую", — заявил Кристофферсен в беседе с изданием VG.no.
Если же военные действия на Украине затянутся, последствия будут в этом случае ужасны для всего мира.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.