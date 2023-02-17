Сенатор США от Техаса Тед Круз посмеялся над Джо Байденом: на днях президент отдал приказ сбить истребителем F-22 воздушный шар, вероятно, запущенный в небо старшеклассниками, пишет Fox News.
Ранее в научном кружке старшеклассников штата Иллинойс сообщили, что их шар за $12 пропал 15 февраля в районе Аляски, именно в это время был поднят F-22, чтобы сбить "неопознанный объект".
"Байден обеспечивает мощное сдерживание любых научных клубов старшеклассников, которые могут попытаться вторгнуться в Америку", — поиронизировал Круз в соцсетях.
Особо экономные уже упрекнули Джо за неуместную расточительность бюджетных денег, ведь использованный для уничтожения шара-"шпиона" истребитель стоит более $200 млн, а запущенная им ракета — $400 тыс.
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