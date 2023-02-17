Читателям The Washington Post показалось забавным заявление о "проигравшей России"

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Американские читатели подняли на смех материал о "страдающей под санкциями" России, которая уже "проиграла" Украине, написанной аналитиком Ишааном Тароором.

Пользователи издания The Washington Post заверили, что само это предположение абсурдно, потому что на стороне России выступают многие страны — Африка, Индия, Китай. Они попросили авторов материала не тешить себя иллюзиями.

"Зачем создавать иллюзию безопасности? Запад по-прежнему закупает российский газ. А уж поддержка Китая и Индии…" — написал один и комментаторов.

Читатели призвали не торопиться с выводами, напомнив, что на стороне России, в отличие от Украине, абсолютно все необходимые ресурсы — время, люди, промышленность.

"Россия может и будет изматывать Украину. На ее стороне время, расходные материалы и люди. Вспомните их победу над Наполеоном и нацистами", — написал другой пользователь.

Читатели напомнили, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от многих западных политиков, является умным и дальновидным человеком, отлично знающим историю. Его западные "коллеги" просто не в состоянии с ним справиться, уверены американские пользователи.