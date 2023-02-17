Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Университет Сан-Пауло: вирус SARS-CoV-2 может находиться в слезах
РИА Новости: власти США уничтожили образование и потеряли своё мировое лидерство
Байдена высмеяли: воздушный шар школьников сбили ракетой стоимостью $400 тысяч
Россиянку возмутила инсталляция с "мёртвым" Владимиром Путиным в Гамбурге
Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа
Леонков: Байден может ввести на Западную Украину войска Польши или Прибалтики
Сексолог Генварская: увлечение спортом и искусством может снизить тягу к сексу
В Москве на Курском вокзале задержан гражданин с гранатами и минами
Актриса Эвелина Блёданс стала первой участницей шоу "Новые звёзды в Африке" на ТНТ

Читателям The Washington Post показалось забавным заявление о "проигравшей России"

1:22
Мир

Американские читатели подняли на смех материал о "страдающей под санкциями" России, которая уже "проиграла" Украине, написанной аналитиком Ишааном Тароором.

Читателям The Washington Post показалось забавным заявление о "проигравшей России"

Пользователи издания The Washington Post заверили, что само это предположение абсурдно, потому что на стороне России выступают многие страны — Африка, Индия, Китай. Они попросили авторов материала не тешить себя иллюзиями.

"Зачем создавать иллюзию безопасности? Запад по-прежнему закупает российский газ. А уж поддержка Китая и Индии…" — написал один и комментаторов.

Читатели призвали не торопиться с выводами, напомнив, что на стороне России, в отличие от Украине, абсолютно все необходимые ресурсы — время, люди, промышленность.

"Россия может и будет изматывать Украину. На ее стороне время, расходные материалы и люди. Вспомните их победу над Наполеоном и нацистами", — написал другой пользователь.

Читатели напомнили, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от многих западных политиков, является умным и дальновидным человеком, отлично знающим историю. Его западные "коллеги" просто не в состоянии с ним справиться, уверены американские пользователи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
РИА Новости: власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
В России опять заканчиваются крылатые ракеты: ВПК больше не может их производить
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Появилось видео работы САУ "Хоста" в зоне СВО
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Последние материалы
Актриса Эвелина Блёданс стала первой участницей шоу "Новые звёзды в Африке" на ТНТ
Музыканта Алексея Кортнева вызвали в полицию после отмены концерта в Новосибирске
Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила вопрос лишения их званий
Украинские СМИ проинформировали о взрыве в Сумах
Минздрав Белоруссии больше не считает COVID-19 опасным заболеванием
ВСУ атаковали хутор под Белгородом: жителей призвали срочно спрятаться в укрытиях
Люди — только гости: снежный человек может быть истинным хозяином Земли
Владимир Познер назвал Сеймура Херша независимым журналистом после статьи о "Северных потоках"
В Курской области сообщили об обстреле сёл Горналь и Гуево со стороны ВСУ
Политолог Ищенко усомнился в том, что Украина и Запад объявят войну России 24 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников