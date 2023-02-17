Захарова посоветовала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заместителя американского госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд за поддержку ударов по Крыму со стороны Украины.

Российский дипломат порекомендовала американской чиновнице сосредоточиться на ситуации с китайскими аэростатами и НЛО над территорией Штатов. Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может решить эти проблемы быстро. По словам Захаровой, граждане США смеются над властями.

"У вас дома, Виктория, есть, чем заняться", — заключила дипломат во время брифинга.

Ранее Нуланд заявила, что Крым необходимо демилитаризировать.