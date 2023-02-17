МК: Лукашенко и Путин могут обсудить наступление на Киев с территории Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным "по вопросам безопасности и обороны".

Сейчас все стороны конфликта на Украине, в том числе и США, начали активную подготовку к "судьбоносным" событиям. Об этом сообщил обозреватель Михаил Ростовский в материале для "МК".

Однако Лукашенко хочет избежать прямого участия Белоруссии в противостоянии с Украиной. Россия также понимает, что Минск не сможет предоставить серьёзную военную поддержку, поскольку белорусская армия составляет не более 100 тысяч человек, отметил аналитик. На данный момент все силы Белоруссии находятся в состоянии активной обороны. Однако Лукашенко может помочь ВС РФ в наступлении на Киев, считает обозреватель.

"О чём же Лукашенко может договариваться с Путиным? Использование российскими войсками территории Белоруссии в качестве плацдарма для наступления на Украину, как это уже было чуть меньше года тому назад — вполне себе возможный вариант", — предположил Ростовский.