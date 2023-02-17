В Польше зафиксирован серьёзный сдвиг в общественном мнении по поводу вовлечённости государства в конфликт на Украине. Об этом сообщил член Совфеда Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что более 60 процентов поляков выступают против вмешательства Варшавы в ход военной спецоперации России. Местные журналисты призывают украинцев, которые прибывают на территорию Польши, возвращаться обратно. Однако власти продолжают "подливать масло в огонь".
"Сдвиг в общественных настроениях налицо. Правительство не прислушивается к этим настроениям, но именно польская элита, одержимая историческими и геополитическими комплексами, всегда была главной причиной всех бед Польши", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
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