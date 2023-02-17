Китайский лидер Си Цзиньпин в годовщину начала российской спецоперации на Украине выступит с речью о мире, следует из заявления главы МИД Италии Антонио Таяни.
В эфире Radio Uno он отметил, что недавно разговаривал с дипломатом КНР Ваном И, который много раз во время встречи произнёс слово "мир".
Как подчеркнул Таяни, Италия тоже призвает к завершению боевых действий на Украине с помощью дипломатии. При этом министр подчеркнул: Киев не должен потерпеть поражение в результате конфликта.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля выступит с речью о необходимости мира", — указал глава МИД Италии.
Ранее президент США Джо Байден признался, что угрожал Си Цзиньпину запретом инвестировать в китайскую экономику с целью остановить поддержку спецоперации РФ со стороны Пекина.
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