МИД Италии: глава Китая Си Цзиньпин выступит 24 февраля с речью о мире

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Китайский лидер Си Цзиньпин в годовщину начала российской спецоперации на Украине выступит с речью о мире, следует из заявления главы МИД Италии Антонио Таяни.

В эфире Radio Uno он отметил, что недавно разговаривал с дипломатом КНР Ваном И, который много раз во время встречи произнёс слово "мир".

Как подчеркнул Таяни, Италия тоже призвает к завершению боевых действий на Украине с помощью дипломатии. При этом министр подчеркнул: Киев не должен потерпеть поражение в результате конфликта.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля выступит с речью о необходимости мира", — указал глава МИД Италии.

Ранее президент США Джо Байден признался, что угрожал Си Цзиньпину запретом инвестировать в китайскую экономику с целью остановить поддержку спецоперации РФ со стороны Пекина.