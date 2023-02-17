Украина в скором времени может перейти к ожесточённой террористической войне против России, заявили аналитики. Так, по их мнению, в западных кругах уже звучат негуманные призывы к действиям в отношении Москвы. Дело может дойти до убийства российских чиновников.\r\n\r\nТак, по мнению аналитиков, конфликт между Украиной и Россией уже затянулся, а ВСУ на грани оружейного голода и Киев может принять решение перейти к другому способу.\r\n\r\n\r\n\r\n"Эксперт по военным играм из Центра стратегических и международных исследований Бенджамин Дженсен считает, что Украина скоро перейдёт к жёсткой террористической войне против России, вплоть до убийства чиновников высшего звена государственного управления. Совершенно очевидно, что этим будут руководить Силы специальных операции США", &mdash; передают argumenti. ru.\r\n\r\n\r\n\r\nКроме прочего, по мнению авторов, в США всерьёз рассматривают сценарий применения ядерного оружия. Вашингтон "снимает маску" и ожидать от Штатов, можно любого решения, резюмировали аналитики.