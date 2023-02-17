Учебные центры подготовки сержантов для Вооружённых сил Украины совершенно не справляются со своей функцией заявил волонтёр ВСУ Роман Доник.\r\n\r\nОдна из главных причин &mdash; крайне низкий уровень мотивации и подготовки мобилизованных.\r\n\r\n\r\n\r\n"Потому что там адище. Там всем на всё (плевать. &mdash; Прим. ред.). Потому что там не работают на результат, не учат, а отбывают номер", &mdash; написал он в собственном Telegram-канале.\r\n\r\n\r\n\r\nВместо прохождения обучения будущих сержантов больше интересует расписание обеда, добавил Доник, а потому на передовой оказываются люди без знаний и умений.\r\n\r\nРанее американские эксперты пришли к выводу, что конфликт на Украине рассекретил слабое место в обороне США.