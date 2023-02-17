Видеообращения президента Украины Владимира Зеленского показывают практически на всех мероприятиях, но Киев не должен играть "первую скрипку". Такое мнение выразили читатели Die Welt*.
Они раскритиковали выступление украинского лидера на церемонии открытия международного Берлинского кинофестиваля. По их словам, "нравоучительные речи" Зеленского не обрадовали приглашённых гостей и зрителей.
"Повсюду этот комик, есть какие-то мероприятия, куда его не зовут?" — высказался житель Германии.
Ещё один комментатор в шутку поинтересовался, может ли он рассчитывать на появление Зеленского в детском саду по случаю дня рождения ребёнка.
Кроме того, немцы назвали президента Украины "лучшим политическим актёром". Читатели также добавили, что больше не хотят видеть украинских чиновников на экранах телевизоров.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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