Читатели Die Welt* осудили Зеленского за обращение на фестивале в Берлине: "Повсюду этот комик"

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Видеообращения президента Украины Владимира Зеленского показывают практически на всех мероприятиях, но Киев не должен играть "первую скрипку". Такое мнение выразили читатели Die Welt*.

Они раскритиковали выступление украинского лидера на церемонии открытия международного Берлинского кинофестиваля. По их словам, "нравоучительные речи" Зеленского не обрадовали приглашённых гостей и зрителей.

"Повсюду этот комик, есть какие-то мероприятия, куда его не зовут?" — высказался житель Германии.

Ещё один комментатор в шутку поинтересовался, может ли он рассчитывать на появление Зеленского в детском саду по случаю дня рождения ребёнка.

Кроме того, немцы назвали президента Украины "лучшим политическим актёром". Читатели также добавили, что больше не хотят видеть украинских чиновников на экранах телевизоров.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.