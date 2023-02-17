Вице-премьер Италии Таяни: Китай сыграет ключевую роль в достижении мира на Украине

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Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни указал на ключевую роль Пекина в мирном урегулировании конфликта на Украине.

По его словам, руководству Китая следует взять обязательства по достижению мира. Он призвал добиваться завершения боевых действий с помощью дипломатических норм.

"Китай должен сыграть ключевую роль на Украине", — приводит комментарий вице-премьера пресс-служба МИД Италии.

Кроме того, Таяни подчеркнул: Евросоюз готов развивать торгово-экономические связи с Пекином.

Ранее стало известно, что США воспринимают украинский конфликт в качестве разминки перед войной с Китаем. Как отмечает Associated Press, Вашингтон намерен учесть все нюансы для подготовки к противостоянию с Пекином.