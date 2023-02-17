В Латвии у водителей, которые попались инспекторам подшофе, будут конфисковать автомобили и отправлять технику на Украину для нужд ВСУ, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
Согласно информации, Сейм уже выдал соответствующее разрешение.
"Закон о поддержке гражданских лиц Украины", которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины приняли окончательно", — сообщили латвийские СМИ.
Как намерены передавать конфискованную технику ВСУ, не уточняется, как и то, за какое количество нарушений машины у водителей будут отбирать и есть ли возможность "отделаться" штрафом.
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