В Латвии будут забирать у пьяных водителей машины и передавать их ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

В Латвии у водителей, которые попались инспекторам подшофе, будут конфисковать автомобили и отправлять технику на Украину для нужд ВСУ, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Согласно информации, Сейм уже выдал соответствующее разрешение.

"Закон о поддержке гражданских лиц Украины", которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины приняли окончательно", — сообщили латвийские СМИ.

Как намерены передавать конфискованную технику ВСУ, не уточняется, как и то, за какое количество нарушений машины у водителей будут отбирать и есть ли возможность "отделаться" штрафом.