Западные страны совершили серьёзную ошибку, не пригласив представителей РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Такое мнение выразил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Он напомнил, что в Мюнхене будет обсуждаться украинский конфликт и его влияние на мировые процессы. По его словам, Запад не сможет самостоятельно стабилизировать международную обстановку. Кроме того, эксперт подчеркнул: европейские страны не способны существовать без России.
"Отсутствие РФ на конференции в Мюнхене являет собой ещё одну стратегическую ошибку организаторов", — отметил Бартош в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул специалист, в будущем западным лидерам всё равно придётся восстановить отношения с Москвой.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители западных стран стали всё чаще называть провокации США основной причиной конфликта на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.