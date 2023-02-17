Бартош: Запад допустил стратегическую ошибку, не пригласив РФ на конференцию в Мюнхен

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные страны совершили серьёзную ошибку, не пригласив представителей РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Такое мнение выразил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Он напомнил, что в Мюнхене будет обсуждаться украинский конфликт и его влияние на мировые процессы. По его словам, Запад не сможет самостоятельно стабилизировать международную обстановку. Кроме того, эксперт подчеркнул: европейские страны не способны существовать без России.

"Отсутствие РФ на конференции в Мюнхене являет собой ещё одну стратегическую ошибку организаторов", — отметил Бартош в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, в будущем западным лидерам всё равно придётся восстановить отношения с Москвой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители западных стран стали всё чаще называть провокации США основной причиной конфликта на Украине.